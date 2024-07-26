不會對加薩苦難默不作聲！賀錦麗晤以總理施壓停火 CNN：9個多月來最強表態

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-26 11:42

以色列總理尼坦雅胡本周訪問白宮，並分別與美國總統拜登、副總統賀錦麗週四 (25 日) 在白宮會面，針對以國與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯停火問題舉行會談。目前以哈雙方離達成停火協定仍有差距，但美國認為透過努力能彌合這一差距。

《NBC》報導，賀錦麗在會談結束後表示，她與尼坦雅胡進行了「坦率且建設性的會晤」，並承諾美國會一直確保以色列擁有自衛的能力，同時希望能夠儘快達成停火協議，釋放所有人質。

賀錦麗還說，她在會晤尼坦雅胡期間也表達對加薩人民苦難規模的嚴重關切，包括太多無辜平民的死亡，並提到每個仍在加薩當人質的美國公民名字。她並強調，是時候結束這場戰爭，並推動拜登的停火和釋放人質提案。

白宮則表示，拜登和尼坦雅胡在白宮會面時討論了正在進行中的停火和人質協議談判，拜登強調必須盡快敲定協議。「總統表示需要縮小剩餘差距，盡快敲定協議，將人質帶回家，並永久結束加薩戰爭。總統還提到加薩的人道主義危機，必須消除援助的任何障礙並為有需要的人恢復基本服務，並在軍事行動中保護平民生命的重要性。」

與此同時，美國共和黨總統候選人川普也呼籲尼坦雅胡「儘快結束」跟哈馬斯的戰爭。他告訴《福斯新聞》說，以色列必須更好地管理其「公共關係」。川普周五 (26 日) 將在佛州海湖莊園會見尼坦雅胡。

《CNN》分析指出，賀錦麗週四發表了自以哈衝突爆發以來，白宮關於加薩局勢的最有力的談話。賀錦麗兩度提到自己向尼坦雅胡表達的「嚴重關切」。她稱加薩平民的死亡跟人道危機和破壞是「災難性的」和「毀滅性的」。

她接著提到加薩死去兒童和絕望的飢餓民眾為了安全而逃亡的畫面，並強調有必要救出人質救，並一一說出遭綁人質姓名，8 人中有 3 人已遭殺害。

但在談及正在進行的停火協議時，賀錦麗既未強調要用人質交換哈馬斯囚犯，也沒有提到加薩援助，而是直言該協議規定以國軍隊在第一階段從人口稠密地區撤軍，然後在「永久結束敵對行動」前從加薩「完全」撤軍。

她的談話跟尼坦雅胡週三 (24 日) 在國會的演說形成鮮明對比。

第四度在美國國會演說的尼坦雅胡表示，以色列將繼續在加薩地帶的軍事行動，直到摧毀哈馬斯的軍事力量及其對加薩的行政治理能力，並促使以色列釋放人質。他還表示，以色列不尋求在加薩重新安置難民，但必須維持以色列對加薩整體安全的掌控，以確保未來加薩地帶不再對以色列構成威脅。