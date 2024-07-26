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鉅亨速報

盤中速報 - 全新(2455)大跌7.06%，報151.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:27

全新(2455-TW)26日09:27股價下跌11.5元，報151.5元，跌幅7.06%，成交1,680張。

全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌5.78%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,894 張
  • 外資買賣超：+475 張
  • 投信買賣超：-2,534 張
  • 自營商買賣超：+165 張
  • 融資增減：+750 張
  • 融券增減：-152 張

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