盤中速報 - 全新(2455)大跌7.06%，報151.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:27
全新(2455-TW)26日09:27股價下跌11.5元，報151.5元，跌幅7.06%，成交1,680張。
全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價下跌5.78%，集中市場加權指數下跌2.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,894 張
- 外資買賣超：+475 張
- 投信買賣超：-2,534 張
- 自營商買賣超：+165 張
- 融資增減：+750 張
- 融券增減：-152 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額45.38億
- 盤中速報 - 長盛(3492)大跌7.17%，報25.9元
- 盤中速報 - 晉倫(6151)大跌7.54%，報31.9元
- 盤中速報 - 晟鈦(3229)大漲7.25%，報29.6元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇