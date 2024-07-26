盤中速報 - 玉晶光(3406)大跌7.14%，報533元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:24
玉晶光(3406-TW)26日09:24股價下跌41元，報533.0元，跌幅7.14%，成交907張。
玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。
近5日股價下跌2.71%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-290 張
- 外資買賣超：-592 張
- 投信買賣超：+471 張
- 自營商買賣超：-169 張
- 融資增減：-68 張
- 融券增減：+41 張
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