search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 玉晶光(3406)大跌7.14%，報533元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:24

玉晶光(3406-TW)26日09:24股價下跌41元，報533.0元，跌幅7.14%，成交907張。

玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。

近5日股價下跌2.71%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-290 張
  • 外資買賣超：-592 張
  • 投信買賣超：+471 張
  • 自營商買賣超：-169 張
  • 融資增減：-68 張
  • 融券增減：+41 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22063.87-3.53%
玉晶光532-7.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
玉晶光

82.61%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
玉晶光

82.61%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty