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鉅亨速報

盤中速報 - 均豪(5443)急拉3.28%報93.5元，成交2,477張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:08

均豪(5443-TW)近5分K漲速3.28%，26日09:08報93.5元，成交2,477張，今日跌幅為4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

均豪(5443-TW)近5日股價上漲4.84%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌3.63%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,552 張
  • 外資買賣超：-3,345 張
  • 投信買賣超：-520 張
  • 自營商買賣超：+313 張
  • 融資增減：+924 張
  • 融券增減：+362 張

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