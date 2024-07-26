盤中速報 - 均豪(5443)急拉3.28%報93.5元，成交2,477張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:08
均豪(5443-TW)近5分K漲速3.28%，26日09:08報93.5元，成交2,477張，今日跌幅為4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
均豪(5443-TW)近5日股價上漲4.84%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌3.63%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,552 張
- 外資買賣超：-3,345 張
- 投信買賣超：-520 張
- 自營商買賣超：+313 張
- 融資增減：+924 張
- 融券增減：+362 張
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