search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 協易機(4533)急拉4.32%報43.05元，成交650張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:08

協易機(4533-TW)近5分K漲速4.32%，26日09:08報43.05元，成交650張，今日跌幅為2.93％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

協易機(4533-TW)近5日股價下跌7.6%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌2.95%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+299 張
  • 外資買賣超：+389 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-90 張
  • 融資增減：-114 張
  • 融券增減：-53 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22057.01-3.56%
協易機43.15-2.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#M頭

中強短弱
協易機

76.92%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
協易機

76.92%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty