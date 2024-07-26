盤中速報 - 協易機(4533)急拉4.32%報43.05元，成交650張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:08
協易機(4533-TW)近5分K漲速4.32%，26日09:08報43.05元，成交650張，今日跌幅為2.93％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
協易機(4533-TW)近5日股價下跌7.6%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌2.95%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+299 張
- 外資買賣超：+389 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-90 張
- 融資增減：-114 張
- 融券增減：-53 張
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