盤中速報 - 太普高(3284)急拉3.71%報47.35元，成交62張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:08
太普高(3284-TW)近5分K漲速3.71%，26日09:08報47.35元，成交62張，今日漲幅為0.32％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太普高(3284-TW)近5日股價上漲3.74%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌1.99%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-49 張
- 外資買賣超：+14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-63 張
- 融資增減：+228 張
- 融券增減：-4 張
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