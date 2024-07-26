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鉅亨速報

盤中速報 - 鈺創(5351)急拉4.12%報43.0元，成交306張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:07

鈺創(5351-TW)近5分K漲速4.12%，26日09:06報43.0元，成交306張，今日跌幅為1.6％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺創(5351-TW)近5日股價下跌4.17%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌5.47%。櫃買市場加權指數下跌3.39%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,146 張
  • 外資買賣超：-2,163 張
  • 投信買賣超：+80 張
  • 自營商買賣超：-63 張
  • 融資增減：-254 張
  • 融券增減：+699 張

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集中市場加權指數22034.29-3.66%
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