盤中速報 - 樂事綠能(1529)急拉3.08%報35.15元，成交814張
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:07
樂事綠能(1529-TW)近5分K漲速3.08%，26日09:07報35.15元，成交814張，今日跌幅為2.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
樂事綠能(1529-TW)近5日股價上漲4.18%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.21%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,041 張
- 外資買賣超：+1,107 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-66 張
- 融資增減：+2,524 張
- 融券增減：-46 張
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