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鉅亨速報

盤中速報 - 樂事綠能(1529)急拉3.08%報35.15元，成交814張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:07

樂事綠能(1529-TW)近5分K漲速3.08%，26日09:07報35.15元，成交814張，今日跌幅為2.36％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

樂事綠能(1529-TW)近5日股價上漲4.18%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.21%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,041 張
  • 外資買賣超：+1,107 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-66 張
  • 融資增減：+2,524 張
  • 融券增減：-46 張

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