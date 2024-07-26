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鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至8.42元，預估目標價為165.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 08:10

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.84元下修至8.42元，其中最高估值9.59元，最低估值7.47元，預估目標價為165.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.59(10.12)13.7517.23
最低值7.47(7.61)9.3112.88
平均值8.45(8.9)12.0514.88
中位數8.42(8.84)12.2814.66

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值633,170,000782,009,000931,899,000
最低值595,454,000655,182,610702,921,080
平均值612,841,800700,222,000776,917,360
中位數612,948,960700,395,860763,703,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.3914.5314.846.47
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,914,471670,872,643569,997,133476,978,710

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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