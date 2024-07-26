鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至8.42元，預估目標價為165.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 08:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.84元下修至8.42元，其中最高估值9.59元，最低估值7.47元，預估目標價為165.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.59(10.12)
|13.75
|17.23
|最低值
|7.47(7.61)
|9.31
|12.88
|平均值
|8.45(8.9)
|12.05
|14.88
|中位數
|8.42(8.84)
|12.28
|14.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|633,170,000
|782,009,000
|931,899,000
|最低值
|595,454,000
|655,182,610
|702,921,080
|平均值
|612,841,800
|700,222,000
|776,917,360
|中位數
|612,948,960
|700,395,860
|763,703,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.39
|14.53
|14.84
|6.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,914,471
|670,872,643
|569,997,133
|476,978,710
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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