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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pegasystems Inc.PEGA-US的目標價調升至75元，幅度約7.14%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pegasystems Inc.(PEGA-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至75元，調升幅度7.14%。其中最高估值90元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Pegasystems Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Pegasystems Inc.今(26日)收盤價為68.92元。近5日股價上漲7.14%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股PEGA市場預估目標價

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