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鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調降至359元，幅度約9.11%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)提出目標價估值：中位數由395元下修至359元，調降幅度9.11%。其中最高估值424元，最低估值297元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予莫利納醫療保健評價：積極樂觀7位、保持中立9位、保守悲觀1位。

莫利納醫療保健今(24日)收盤價為288.45元。近5日股價下跌9.11%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股MOH市場預估目標價

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