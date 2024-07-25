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鉅亨速報

盤後速報 - 亞弘電(6201)下週(8月1日)除息3.9元，預估參考價59.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

亞弘電(6201-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.9元。

以今日(7月23日)收盤價63.60元計算，預估參考價為59.7元，息值合計為3.9元，股息殖利率6.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞弘電(6201-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為專業音訊產品。小家電產品.醫療器材產品。電子零組件製造業。近5日股價下跌1.7%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 63.60 3.9 6.13% 0.0
2023/08/03 49.05 3.0 6.12% 0.0
2022/08/04 42.2 3.0 7.11% 0.0
2021/08/04 49.0 3.0 6.12% 0.0
2020/08/04 35.45 2.5 7.05% 0.0

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