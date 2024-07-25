盤後速報 - 亞弘電(6201)下週(8月1日)除息3.9元，預估參考價59.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
亞弘電(6201-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.9元。
以今日(7月23日)收盤價63.60元計算，預估參考價為59.7元，息值合計為3.9元，股息殖利率6.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞弘電(6201-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為專業音訊產品。小家電產品.醫療器材產品。電子零組件製造業。近5日股價下跌1.7%，集中市場加權指數下跌3.78%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|63.60
|3.9
|6.13%
|0.0
|2023/08/03
|49.05
|3.0
|6.12%
|0.0
|2022/08/04
|42.2
|3.0
|7.11%
|0.0
|2021/08/04
|49.0
|3.0
|6.12%
|0.0
|2020/08/04
|35.45
|2.5
|7.05%
|0.0
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