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鉅亨速報

盤後速報 - 禾昌(6158)下週(8月1日)除息1元，預估參考價30.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

禾昌(6158-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月23日)收盤價31.00元計算，預估參考價為30.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

禾昌(6158-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種沖壓零件、電腦端子和各種連接器等製造加工買賣。沖壓加工廠之整廠機械設備規劃、輸出。精密模具及治具之製造加工買賣。近5日股價下跌0.8%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 31.00 1.0006 3.23% 0.0
2023/08/03 33.15 1.1003 3.32% 0.0
2022/08/04 28.85 1.0 3.47% 0.0
2021/09/09 32.95 0.5 1.52% 0.0
2020/08/18 30.55 0.3 0.98% 0.0

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