盤後速報 - 禾昌(6158)下週(8月1日)除息1元，預估參考價30.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
禾昌(6158-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月23日)收盤價31.00元計算，預估參考價為30.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
禾昌(6158-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種沖壓零件、電腦端子和各種連接器等製造加工買賣。沖壓加工廠之整廠機械設備規劃、輸出。精密模具及治具之製造加工買賣。近5日股價下跌0.8%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|31.00
|1.0006
|3.23%
|0.0
|2023/08/03
|33.15
|1.1003
|3.32%
|0.0
|2022/08/04
|28.85
|1.0
|3.47%
|0.0
|2021/09/09
|32.95
|0.5
|1.52%
|0.0
|2020/08/18
|30.55
|0.3
|0.98%
|0.0
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