盤後速報 - 力成(6239)下週(8月1日)除息7元，預估參考價177.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
力成(6239-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(7月23日)收盤價184.00元計算，預估參考價為177.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
力成(6239-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。近5日股價下跌6.36%，集中市場加權指數下跌3.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|184.00
|7.0
|3.8%
|0.0
|2023/08/01
|110.5
|7.0
|6.33%
|0.0
|2022/07/29
|90.4
|6.8
|7.52%
|0.0
|2021/07/30
|115.0
|5.0
|4.35%
|0.0
|2020/07/30
|103.5
|4.5
|4.35%
|0.0
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