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鉅亨速報

盤後速報 - 力成(6239)下週(8月1日)除息7元，預估參考價177.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

力成(6239-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(7月23日)收盤價184.00元計算，預估參考價為177.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

力成(6239-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路與半導體元件之測試服務。積體電路與半導體元件自動測試電腦軟體之研發、設計與銷售。CC01080電子零組件製造業。近5日股價下跌6.36%，集中市場加權指數下跌3.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 184.00 7.0 3.8% 0.0
2023/08/01 110.5 7.0 6.33% 0.0
2022/07/29 90.4 6.8 7.52% 0.0
2021/07/30 115.0 5.0 4.35% 0.0
2020/07/30 103.5 4.5 4.35% 0.0

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