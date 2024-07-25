盤後速報 - 菱生(2369)下週(8月1日)除息0.3元，預估參考價21.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
菱生(2369-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月23日)收盤價21.50元計算，預估參考價為21.2元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
菱生(2369-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。近5日股價下跌7.73%，集中市場加權指數下跌3.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|21.50
|0.3
|1.4%
|0.0
|2023/07/31
|20.05
|0.3
|1.5%
|0.0
|2022/08/04
|16.6
|1.2891
|7.77%
|0.0
|2019/07/10
|8.4
|0.1999
|2.38%
|0.0
|2018/07/04
|12.1
|0.5
|4.13%
|0.0
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