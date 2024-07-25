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鉅亨速報

盤後速報 - 菱生(2369)下週(8月1日)除息0.3元，預估參考價21.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

菱生(2369-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月23日)收盤價21.50元計算，預估參考價為21.2元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.4%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

菱生(2369-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路封裝.積體電路測試。發光二極體顯示燈。一般進出口貿易(許可業務除外)。近5日股價下跌7.73%，集中市場加權指數下跌3.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 21.50 0.3 1.4% 0.0
2023/07/31 20.05 0.3 1.5% 0.0
2022/08/04 16.6 1.2891 7.77% 0.0
2019/07/10 8.4 0.1999 2.38% 0.0
2018/07/04 12.1 0.5 4.13% 0.0

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