鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為18.44元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.16元，其中最高估值1.28元，最低估值0.95元，預估目標價為18.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.28(1.28)
|1.44
|1.9
|最低值
|0.95(0.95)
|0.87
|1.28
|平均值
|1.15(1.15)
|1.21
|1.52
|中位數
|1.16(1.18)
|1.21
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|57.86億
|67.51億
|69.78億
|最低值
|38.74億
|39.21億
|44.82億
|平均值
|46.09億
|50.87億
|54.85億
|中位數
|41.99億
|47.24億
|49.94億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.25
|0.28
|0.63
|0.88
|1.03
|營業收入
|45.59億
|34.50億
|36.12億
|42.71億
|51.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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