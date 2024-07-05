鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為19.03元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.21元，其中最高估值1.28元，最低估值1.08元，預估目標價為19.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.28(1.61)
|1.44
|1.9
|最低值
|1.08(1.08)
|1.04
|1.36
|平均值
|1.2(1.25)
|1.3
|1.56
|中位數
|1.21(1.24)
|1.38
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|57.86億
|67.51億
|69.78億
|最低值
|39.34億
|40.18億
|46.09億
|平均值
|46.79億
|52.28億
|53.32億
|中位數
|41.99億
|49.18億
|47.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.25
|0.28
|0.63
|0.88
|1.03
|營業收入
|45.59億
|34.50億
|36.12億
|42.71億
|51.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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