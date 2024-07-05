鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為19.03元。

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.21元，其中最高估值1.28元，最低估值1.08元，預估目標價為19.03元。