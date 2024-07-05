search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估下修至1.21元，預估目標價為19.03元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.21元，其中最高估值1.28元，最低估值1.08元，預估目標價為19.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.28(1.61)1.441.9
最低值1.08(1.08)1.041.36
平均值1.2(1.25)1.31.56
中位數1.21(1.24)1.381.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值57.86億67.51億69.78億
最低值39.34億40.18億46.09億
平均值46.79億52.28億53.32億
中位數41.99億49.18億47.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.250.280.630.881.03
營業收入45.59億34.50億36.12億42.71億51.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBS

相關行情

台股首頁我要存股
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR14.344.29%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty