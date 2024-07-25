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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為13.26元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對福特汽車(F-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.05元下修至2.01元，其中最高估值2.25元，最低估值1.2元，預估目標價為13.26元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.25(2.25)2.532.772.8
最低值1.2(1.25)0.851.11.25
平均值1.97(1.99)1.952.031.97
中位數2.01(2.05)1.952.11.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,885.50億1,910.61億2,002.14億1,921.35億
最低值1,743.08億1,746.43億1,718.04億1,799.04億
平均值1,808.53億1,833.07億1,850.73億1,860.19億
中位數1,812.56億1,842.49億1,844.70億1,860.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入1,559.00億1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

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