鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至2.01元，預估目標價為13.26元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對福特汽車(F-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.05元下修至2.01元，其中最高估值2.25元，最低估值1.2元，預估目標價為13.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.25(2.25)
|2.53
|2.77
|2.8
|最低值
|1.2(1.25)
|0.85
|1.1
|1.25
|平均值
|1.97(1.99)
|1.95
|2.03
|1.97
|中位數
|2.01(2.05)
|1.95
|2.1
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,885.50億
|1,910.61億
|2,002.14億
|1,921.35億
|最低值
|1,743.08億
|1,746.43億
|1,718.04億
|1,799.04億
|平均值
|1,808.53億
|1,833.07億
|1,850.73億
|1,860.19億
|中位數
|1,812.56億
|1,842.49億
|1,844.70億
|1,860.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|1,559.00億
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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