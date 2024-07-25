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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至6.51元，預估目標價為85.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.62元下修至6.51元，其中最高估值6.7元，最低估值6.44元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.7(6.73)8.129.7
最低值6.44(6.47)7.578.45
平均值6.55(6.62)7.889.01
中位數6.51(6.62)7.98.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值48.85億53.61億57.38億
最低值47.84億51.31億53.98億
平均值48.27億52.27億55.98億
中位數48.27億51.88億56.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.664.166.665.324.28
營業收入35.23億38.27億47.89億45.81億51.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSF

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