鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至6.51元，預估目標價為85.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.62元下修至6.51元，其中最高估值6.7元，最低估值6.44元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.7(6.73)
|8.12
|9.7
|最低值
|6.44(6.47)
|7.57
|8.45
|平均值
|6.55(6.62)
|7.88
|9.01
|中位數
|6.51(6.62)
|7.9
|8.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|48.85億
|53.61億
|57.38億
|最低值
|47.84億
|51.31億
|53.98億
|平均值
|48.27億
|52.27億
|55.98億
|中位數
|48.27億
|51.88億
|56.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.66
|4.16
|6.66
|5.32
|4.28
|營業收入
|35.23億
|38.27億
|47.89億
|45.81億
|51.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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