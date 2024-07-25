〈陸港盤後〉中國央行意外調降MLF利率 市場不領情 滬指跌破2,900點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（25 日）收盤同步走低，滬指跌破 2,900 點，中國人民銀行（央行）意外把 1 年期中期借貸便利（MLF）利率調降 20 個基點，凸顯北京增強支撐經濟的力道，但市場未領情。

滬指周四收盤跌 0.52% 報 2,886.74 點，深證成指跌 0.22% 報 8,474.7 點，創業板指跌 0.39% 報 1,644.45 點。兩市成交額合計人民幣（下同）5,887 億元。

券商、汽車、環保、房地產、食品飲料等類股走高，半導體、銀行、煤炭、石油等族群下跌。

香港恒生指數周四收盤大跌 1.77%，報 1,7004.97 點，恒生科技指數重挫 2%，報 3,421.26 點。

中國央行周四宣布，1 年期 MLF 操作中標利率為 2.3%，此前為 2.5%，這是央行自去年 8 月以來首次下調 MLF 利率。

央行通常每月月中進行一次 MLF 操作，央行已在 7 月 15 日進行 1,000 億元 MLF 操作，利率是 2.5%。

本月兩次 MLF 操作後，當月 MLF 口徑淨投放 1,970 億元，結束 MLF 連續四個月無淨投放的趨勢。

本次 MLF 利率調降幅度比 7 天期公開市場逆回購操作利率更大，後者本周稍早的下調幅度為 10 個基點。

《彭博》指出，中國央行的一系列調降利率行動，凸顯了當局支持經濟成長的急迫性。疲軟的消費者支出抵銷了出口暢旺的影響，導致中國第 2 季經濟成長率不如預期。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam），中國央行調降利率確實有正面效果，但這些舉動仍不足以改變人們對就業和所得的預期。

華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 說，MLF 利率調低是在近期沒有到期的情況下完成，顯示央行有意釋出寬鬆信號。而 MLF 利率下調幅度更大，主要是因為 MLF 利率一開始就較高。

ING 銀行大中華區首席經濟學家 Lynn Song 則表示，基本上這是所有關鍵利率的協調行動，目的是放寬貨幣政策。值得注意的是，本輪寬鬆是從 7 天期公開市場逆回購操作利率開始，這可能是未來其作為主要政策利率角色的信號。