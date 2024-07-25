鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為29.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.76元，其中最高估值1.93元，最低估值1.51元，預估目標價為29.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|1.93(1.93)
|1.77
|1.57
|最低值
|1.51(1.51)
|1.4
|1.42
|平均值
|1.73(1.71)
|1.64
|1.5
|中位數
|1.76(1.73)
|1.68
|1.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|69,862,140
|66,748,850
|65,159,000
|最低值
|56,138,000
|55,980,000
|62,533,940
|平均值
|62,041,710
|60,799,680
|63,846,470
|中位數
|60,903,050
|60,632,130
|63,846,470
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.65
|1.56
|1.52
|1.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,255,132
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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