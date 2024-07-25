烏克蘭稱準備啟動談判 克宮回應：與俄方立場一致 但需要更多細節

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 10:45

俄羅斯克里姆林宮周三（24 日）表示，烏克蘭準備開始談判的意願與俄羅斯的立場一致，但俄方還需要更多細節。

烏克蘭外交部長庫列巴周三說，願意並準備同俄方展開談判，且談判應是理智，有實質意義，以實現公正持久的和平。

克宮發言人佩斯科夫對此回應稱：「可以說，這一消息與我方立場一致。」但他也說，俄方需要更多細節。

佩斯科夫說：「俄羅斯從沒拒絕過談判，一直對談判持開放態度，但細節很重要，我們現在還不知道。」

烏克蘭戰爭已經打了兩年半左右，一直在持續援助烏克蘭的西方國家，明顯感到厭倦。

美國是烏克蘭最大的援助國，共和黨一直反對持續援助烏克蘭。美國預定 11 月舉行總統大選，共和黨總統候選人川普勝選的機率越來越大，而他多次表示，若他重新入主白宮，將在一天內結束這場戰爭。

外界普遍認為，川普上台後會大幅削減對烏援助。

此外，據《新華社》報導，中國外交部長王毅周三在廣州與庫列巴舉行會談。王毅指出，烏克蘭危機還在持續，並出現升級、外溢風險。

王毅說，始終堅定致力於推動危機政治解決。中國國家主席習近平提出「四個應該」，為此提供了重要遵循。在此基礎上，中國還和巴西聯合發表了「六點共識」，涵蓋衝突規範「三原則」、和談方案「三要素」、人道保護「三關切」以及防止核風險、保障產供鏈穩定等重要內容，凝聚了國際社會最大公約數。