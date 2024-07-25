瑞銀調查：各國央行平均美元持有比率55% 7成將調高人民幣儲備

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-25 11:10

瑞銀資產管理於昨 (24) 日發表「2024 年全球儲備管理人研討會調查」，結果顯示，美元仍在外匯儲備中為主導地位，各國平均美元持有比率為 55%；70% 的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。未來 10 年內，受訪者平均人民幣目標配置占總儲備的百分比為 5.0%。

調查顯示，各國央行正計畫進一步增加對歐元和人民幣的部位。美元在外匯儲備中的主導地位仍在持續，受訪者的平均美元持有比率為 55%。未來一年，各國央行正計畫進一步增加對歐元和人民幣的頭寸。 70% 的受訪者正在投資或考慮投資人民幣。26% 的受訪者認為配置將呈現美元、歐元、人民幣多極化格局。

目前各國央行對全球前景持樂觀態度。受訪的儲備管理人中僅有 13% 認為全球仍面臨經濟衰退的風險。這一數字在 2023 年為 56%。66% 受訪者認為軟著陸是最有可能的情形；68% 的受訪者認為全球已經進入了高通膨，並認為較高的通膨將會持續更長時間。

與 2023 年調查結果一致，各國央行仍認為地緣政治是最大風險。87% 的受訪者再次將地緣政治衝突的進一步升級視為主要擔憂（2023 年：75%，2022 年：80%）。

在資產配置上， 54% 的受訪者表示其現在的投資組合比 2023 年前更為多元化。在央行資產大類資格的問題上，42% 的受訪者選擇了被動股票。22% 的央行計畫在未來一年淨增加其投資組合中的被動股票。