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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調降至54.5元，幅度約3.54%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)提出目標價估值：中位數由56.5元下修至54.5元，調降幅度3.54%。其中最高估值60元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Webster Financial Corp.評價：積極樂觀14位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Webster Financial Corp.今(25日)收盤價為47.07元。近5日股價下跌3.54%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股WBS市場預估目標價

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