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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.(WBS-US)EPS預估下修至5.44元，預估目標價為56.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.54元下修至5.44元，其中最高估值5.78元，最低估值5.17元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.78(5.78)6.87.84
最低值5.17(5.23)5.736.42
平均值5.48(5.53)6.157.15
中位數5.44(5.54)6.197.31

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.49億31.00億33.13億
最低值26.55億28.60億29.61億
平均值27.64億29.48億31.21億
中位數27.57億29.44億31.05億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.062.354.423.724.91
營業收入14.30億12.77億12.56億26.99億39.51億

詳細資訊請看美股內頁：
Webster Financial Corp.(WBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWBS

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