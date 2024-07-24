鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.(WBS-US)EPS預估下修至5.44元，預估目標價為56.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Webster Financial Corp.(WBS-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.54元下修至5.44元，其中最高估值5.78元，最低估值5.17元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.78(5.78)
|6.8
|7.84
|最低值
|5.17(5.23)
|5.73
|6.42
|平均值
|5.48(5.53)
|6.15
|7.15
|中位數
|5.44(5.54)
|6.19
|7.31
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.49億
|31.00億
|33.13億
|最低值
|26.55億
|28.60億
|29.61億
|平均值
|27.64億
|29.48億
|31.21億
|中位數
|27.57億
|29.44億
|31.05億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.06
|2.35
|4.42
|3.72
|4.91
|營業收入
|14.30億
|12.77億
|12.56億
|26.99億
|39.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Webster Financial Corp.(WBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為21.17元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verisk Analytics IncVRSK-US的目標價調升至268元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩智浦半導體(NXPI-US)EPS預估下修至13.73元，預估目標價為290.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯PLD-US的目標價調升至135元，幅度約3.05%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇