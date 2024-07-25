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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宣偉SHW-US的目標價調升至375元，幅度約4.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對宣偉(SHW-US)提出目標價估值：中位數由360元上修至375元，調升幅度4.17%。其中最高估值418元，最低估值261元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予宣偉評價：積極樂觀16位、保持中立12位、保守悲觀2位。

宣偉今(25日)收盤價為337.54元。近5日股價上漲4.17%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SHW市場預估目標價

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