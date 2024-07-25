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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為10.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.14元，其中最高估值2.38元，最低估值1.79元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.38(2.38)2.552.04
最低值1.79(1.79)1.651.7
平均值2.15(2.16)2.011.88
中位數2.14(2.19)1.981.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值28.38億29.17億23.40億
最低值24.86億23.96億16.93億
平均值26.69億27.15億20.58億
中位數27.19億27.51億21.41億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.16-0.661.22-2.410.05
營業收入10.82億3.41億24.14億33.04億10.06億

詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGNC

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