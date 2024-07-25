鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為10.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.14元，其中最高估值2.38元，最低估值1.79元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.38(2.38)
|2.55
|2.04
|最低值
|1.79(1.79)
|1.65
|1.7
|平均值
|2.15(2.16)
|2.01
|1.88
|中位數
|2.14(2.19)
|1.98
|1.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28.38億
|29.17億
|23.40億
|最低值
|24.86億
|23.96億
|16.93億
|平均值
|26.69億
|27.15億
|20.58億
|中位數
|27.19億
|27.51億
|21.41億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.16
|-0.66
|1.22
|-2.41
|0.05
|營業收入
|10.82億
|3.41億
|24.14億
|33.04億
|10.06億
詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PennyMac Financial Services Inc.(PFSI-US)EPS預估下修至8.21元，預估目標價為112.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為39.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為40.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Webster Financial Corp.WBS-US的目標價調降至54.5元，幅度約3.54%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇