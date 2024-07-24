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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.23元，預估目標價為52.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 18:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.23元上修至-0.23元，其中最高估值-0.1元，最低估值-0.42元，預估目標價為52.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.1(-0.1)1.082.363.18
最低值-0.42(-0.42)0.371.311.59
平均值-0.24(-0.23)0.791.752.45
中位數-0.23(-0.23)0.781.762.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值51.36億65.96億89.73億112.44億
最低值47.92億56.09億63.26億65.82億
平均值49.71億59.94億70.62億79.21億
中位數49.62億59.39億70.59億74.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.09-4.03-3.78-3.16-1.73
營業收入0.006.15億12.96億22.40億36.65億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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