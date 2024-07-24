鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.23元，預估目標價為52.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 18:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.23元上修至-0.23元，其中最高估值-0.1元，最低估值-0.42元，預估目標價為52.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.1(-0.1)
|1.08
|2.36
|3.18
|最低值
|-0.42(-0.42)
|0.37
|1.31
|1.59
|平均值
|-0.24(-0.23)
|0.79
|1.75
|2.45
|中位數
|-0.23(-0.23)
|0.78
|1.76
|2.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51.36億
|65.96億
|89.73億
|112.44億
|最低值
|47.92億
|56.09億
|63.26億
|65.82億
|平均值
|49.71億
|59.94億
|70.62億
|79.21億
|中位數
|49.62億
|59.39億
|70.59億
|74.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|營業收入
|0.00
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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