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鉅亨速報

盤後速報 - 群翊(6664)次交易(25)日除息7.82元，參考價283.18元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

群翊(6664-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.82元。

首日參考價為283.18元，相較今日收盤價291.00元，息值合計為7.82元，股息殖利率2.69%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 291.00 7.8213 2.69% 0.0
2023/07/24 135.0 6.8278 5.06% 0.0
2022/07/28 82.7 4.9 5.93% 0.0
2021/07/27 73.8 4.3 5.83% 0.0
2020/07/22 69.0 4.2 6.09% 0.0

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