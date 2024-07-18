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鉅亨速報

盤後速報 - 群翊(6664)下週(7月25日)除息7.82元，預估參考價282.18元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

群翊(6664-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.82元。

以今日(7月18日)收盤價290.00元計算，預估參考價為282.18元，息值合計為7.82元，股息殖利率2.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

群翊(6664-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為設備及其相關自動化產品。機台維修。其他。近5日股價下跌3.75%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 290.00 7.8213 2.7% 0.0
2023/07/24 135.0 6.8278 5.06% 0.0
2022/07/28 82.7 4.9 5.93% 0.0
2021/07/27 73.8 4.3 5.83% 0.0
2020/07/22 69.0 4.2 6.09% 0.0

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