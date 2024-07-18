盤後速報 - 群翊(6664)下週(7月25日)除息7.82元，預估參考價282.18元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
群翊(6664-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.82元。
以今日(7月18日)收盤價290.00元計算，預估參考價為282.18元，息值合計為7.82元，股息殖利率2.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
群翊(6664-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為設備及其相關自動化產品。機台維修。其他。近5日股價下跌3.75%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|290.00
|7.8213
|2.7%
|0.0
|2023/07/24
|135.0
|6.8278
|5.06%
|0.0
|2022/07/28
|82.7
|4.9
|5.93%
|0.0
|2021/07/27
|73.8
|4.3
|5.83%
|0.0
|2020/07/22
|69.0
|4.2
|6.09%
|0.0
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