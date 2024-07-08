search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 群翊(6664)急跌-3.27%報309.0元，成交1,221張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34

群翊(6664-TW)近5分K跌速3.27%，08日09:34報309.0元，成交1,221張，今日跌幅為1.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

群翊(6664-TW)近5日股價上漲27.02%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.55%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+373 張
  • 外資買賣超：+367 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張
  • 融資增減：+322 張
  • 融券增減：+32 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23850.081.25%
群翊309-1.90%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty