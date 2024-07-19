盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額3.43億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04
台股今日化學工業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌2.15%，總成交額3.43億元，大盤占比0.3%。
該產業上漲家數1、下跌家數11、平盤家數1。領跌個股聚和(6509-TW)19日13:03股價下跌1.85元，報42.6元，跌幅4.16%。
化學股價指數近5日下跌1.02%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.02%
|-1.56%
|近一月
|+5.54%
|+2.94%
|近三月
|+5.24%
|+10.48%
|近六月
|+22.49%
|+21.38%
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