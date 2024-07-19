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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額3.43億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04

台股今日化學工業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌2.15%，總成交額3.43億元，大盤占比0.3%。

該產業上漲家數1、下跌家數11、平盤家數1。領跌個股聚和(6509-TW)19日13:03股價下跌1.85元，報42.6元，跌幅4.16%。

化學股價指數近5日下跌1.02%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.02% -1.56%
近一月 +5.54% +2.94%
近三月 +5.24% +10.48%
近六月 +22.49% +21.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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