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鉅亨速報

盤後速報 - 聚和(6509)下週(7月25日)除息1.25元，預估參考價43.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

聚和(6509-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(7月18日)收盤價44.45元計算，預估參考價為43.2元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

聚和(6509-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為特用化學品。辦公文具用品。精密化學品。近5日股價下跌3.33%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 44.45 1.25 2.81% 0.0
2023/08/14 38.4 1.38 3.59% 0.0
2022/08/26 44.55 1.25 2.81% 0.0
2021/08/05 54.3 1.0 1.84% 0.0
2020/08/11 23.05 0.7118 3.09% 0.0

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