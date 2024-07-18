盤後速報 - 聚和(6509)下週(7月25日)除息1.25元，預估參考價43.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
聚和(6509-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
以今日(7月18日)收盤價44.45元計算，預估參考價為43.2元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
聚和(6509-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為特用化學品。辦公文具用品。精密化學品。近5日股價下跌3.33%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|44.45
|1.25
|2.81%
|0.0
|2023/08/14
|38.4
|1.38
|3.59%
|0.0
|2022/08/26
|44.55
|1.25
|2.81%
|0.0
|2021/08/05
|54.3
|1.0
|1.84%
|0.0
|2020/08/11
|23.05
|0.7118
|3.09%
|0.0
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