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鉅亨速報

盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)次交易(25)日除息0.26元，參考價104.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

聯德控股-KY(4912-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。

首日參考價為104.75元，相較今日收盤價105.00元，息值合計為0.26元，股息殖利率0.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 105.00 0.255 0.24% 0.0
2024/04/01 123.5 0.773 0.63% 0.0
2023/12/26 81.4 0.828 1.02% 0.0
2023/09/28 84.8 0.064 0.08% 0.0
2023/04/27 70.9 0.5 0.71% 0.0

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