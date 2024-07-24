盤後速報 - 聯德控股-KY(4912)次交易(25)日除息0.26元，參考價104.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
聯德控股-KY(4912-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。
首日參考價為104.75元，相較今日收盤價105.00元，息值合計為0.26元，股息殖利率0.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|105.00
|0.255
|0.24%
|0.0
|2024/04/01
|123.5
|0.773
|0.63%
|0.0
|2023/12/26
|81.4
|0.828
|1.02%
|0.0
|2023/09/28
|84.8
|0.064
|0.08%
|0.0
|2023/04/27
|70.9
|0.5
|0.71%
|0.0
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