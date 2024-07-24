盤後速報 - 大聯大(3702)次交易(25)日除息3.5元，參考價89.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
大聯大(3702-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為89.3元，相較今日收盤價92.80元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|92.80
|3.5
|3.77%
|0.0
|2023/07/25
|56.8
|3.85
|6.78%
|0.0
|2022/07/19
|52.8
|3.5
|6.63%
|0.0
|2021/08/11
|55.1
|3.1
|0.0%
|0.0
|2020/07/31
|43.5
|2.4
|0.0%
|0.0
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