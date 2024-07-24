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鉅亨速報

盤後速報 - 大聯大(3702)次交易(25)日除息3.5元，參考價89.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

大聯大(3702-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為89.3元，相較今日收盤價92.80元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 92.80 3.5 3.77% 0.0
2023/07/25 56.8 3.85 6.78% 0.0
2022/07/19 52.8 3.5 6.63% 0.0
2021/08/11 55.1 3.1 0.0% 0.0
2020/07/31 43.5 2.4 0.0% 0.0

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