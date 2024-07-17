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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:45

1. 投信累計買超 5 日的股票
玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)、華南金 (2880-TW)、台新金 (2887-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)、華南金 (2880-TW)、台新金 (2887-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、華南金 (2880-TW)、上海商銀 (5876-TW)、台新金 (2887-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
玉山金 (2884-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、遠東新 (1402-TW)、大聯大 (3702-TW)

5. 投信當日 (16) 買超的股票
台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、富邦金 (2881-TW)
 

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玉山金29.85-0.50%
遠東新37.50.00%
上海商銀43.40.23%
華南金27.4-0.18%
台新金200.00%
大聯大97.7-0.41%
富邦金92.81.20%

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#營收創高股

偏強
富邦金

65.22%

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#高檔出場訊號

偏強
華南金

90.48%

勝率
偏強
玉山金

58.62%

勝率

#波段上揚股

偏強
遠東新

60%

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#低股價淨值比起漲股

偏強
遠東新

60%

勝率

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