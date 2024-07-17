投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:45
1. 投信累計買超 5 日的股票
玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)、華南金 (2880-TW)、台新金 (2887-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)、華南金 (2880-TW)、台新金 (2887-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、華南金 (2880-TW)、上海商銀 (5876-TW)、台新金 (2887-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
玉山金 (2884-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、遠東新 (1402-TW)、大聯大 (3702-TW)
5. 投信當日 (16) 買超的股票
台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、富邦金 (2881-TW)
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