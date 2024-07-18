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鉅亨速報

盤後速報 - 大聯大(3702)下週(7月25日)除息3.5元，預估參考價91.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

大聯大(3702-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月18日)收盤價94.60元計算，預估參考價為91.1元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

大聯大(3702-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為一般投資業。國際貿易業。產業控股公司業。近5日股價上漲1.61%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 94.60 3.5 3.7% 0.0
2023/07/25 56.8 3.85 6.78% 0.0
2022/07/19 52.8 3.5 6.63% 0.0
2021/08/11 55.1 3.1 0.0% 0.0
2020/07/31 43.5 2.4 0.0% 0.0

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