盤後速報 - 大聯大(3702)下週(7月25日)除息3.5元，預估參考價91.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
大聯大(3702-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月18日)收盤價94.60元計算，預估參考價為91.1元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
大聯大(3702-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為一般投資業。國際貿易業。產業控股公司業。近5日股價上漲1.61%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|94.60
|3.5
|3.7%
|0.0
|2023/07/25
|56.8
|3.85
|6.78%
|0.0
|2022/07/19
|52.8
|3.5
|6.63%
|0.0
|2021/08/11
|55.1
|3.1
|0.0%
|0.0
|2020/07/31
|43.5
|2.4
|0.0%
|0.0
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