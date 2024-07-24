盤後速報 - 同致(3552)次交易(25)日除息2元，參考價102.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
同致(3552-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為102.0元，相較今日收盤價104.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|104.00
|2.0
|1.92%
|0.0
|2023/08/10
|135.0
|3.5
|2.59%
|0.0
|2022/08/16
|161.5
|2.5
|1.55%
|0.0
|2021/09/13
|184.0
|1.5
|0.82%
|0.0
|2018/08/16
|105.5
|2.0
|1.9%
|0.0
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