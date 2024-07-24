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鉅亨速報

盤後速報 - 同致(3552)次交易(25)日除息2元，參考價102.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

同致(3552-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為102.0元，相較今日收盤價104.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 104.00 2.0 1.92% 0.0
2023/08/10 135.0 3.5 2.59% 0.0
2022/08/16 161.5 2.5 1.55% 0.0
2021/09/13 184.0 1.5 0.82% 0.0
2018/08/16 105.5 2.0 1.9% 0.0

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