盤後速報 - 冠星-KY(4439)次交易(25)日除息4元，參考價102.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
冠星-KY(4439-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為102.5元，相較今日收盤價106.50元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.76%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|106.50
|4.0
|3.76%
|0.0
|2023/07/05
|139.0
|7.0
|5.04%
|0.0
|2022/07/12
|146.0
|4.5
|3.08%
|2.0
|2021/09/06
|147.5
|6.5
|4.41%
|0.0
|2020/07/17
|147.0
|8.0385
|5.47%
|0.0
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