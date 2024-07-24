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鉅亨速報

盤後速報 - 冠星-KY(4439)次交易(25)日除息4元，參考價102.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

冠星-KY(4439-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為102.5元，相較今日收盤價106.50元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.76%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 106.50 4.0 3.76% 0.0
2023/07/05 139.0 7.0 5.04% 0.0
2022/07/12 146.0 4.5 3.08% 2.0
2021/09/06 147.5 6.5 4.41% 0.0
2020/07/17 147.0 8.0385 5.47% 0.0

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冠星-KY106.50.00%

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