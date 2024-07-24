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鉅亨速報

盤後速報 - 倚強科(3219)次交易(25)日除息0.36元，參考價55.14元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

倚強科(3219-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。

首日參考價為55.14元，相較今日收盤價55.50元，息值合計為0.36元，股息殖利率0.66%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 55.50 0.3647 0.66% 0.0
2023/07/26 61.2 1.0299 1.68% 0.0
2022/07/28 83.0 2.5 3.01% 0.0
2008/08/11 25.0 0.5 2.0% 0.5
2004/08/17 37.099998 0.5 1.35% 3.7

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