盤後速報 - 倚強科(3219)次交易(25)日除息0.36元，參考價55.14元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
倚強科(3219-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。
首日參考價為55.14元，相較今日收盤價55.50元，息值合計為0.36元，股息殖利率0.66%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|55.50
|0.3647
|0.66%
|0.0
|2023/07/26
|61.2
|1.0299
|1.68%
|0.0
|2022/07/28
|83.0
|2.5
|3.01%
|0.0
|2008/08/11
|25.0
|0.5
|2.0%
|0.5
|2004/08/17
|37.099998
|0.5
|1.35%
|3.7
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