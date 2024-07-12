盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額91.06億
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:19
台股今日其他電子業類股表現疲軟，12日12:19相關指數下跌2.15%，總成交額91.06億元，大盤占比10.57%。
該產業上漲家數18、下跌家數25、平盤家數3。領跌個股倚強科(3219-TW)12日12:18股價下跌5.4元，報57.9元，跌幅8.53%。
其他電子類指數近5日下跌1.33%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.33%
|+1.45%
|近一月
|+9.93%
|+7.65%
|近三月
|+15.65%
|+10.48%
|近六月
|+58.9%
|+21.42%
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