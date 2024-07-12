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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額91.06億

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:19

台股今日其他電子業類股表現疲軟，12日12:19相關指數下跌2.15%，總成交額91.06億元，大盤占比10.57%。

該產業上漲家數18、下跌家數25、平盤家數3。領跌個股倚強科(3219-TW)12日12:18股價下跌5.4元，報57.9元，跌幅8.53%。

其他電子類指數近5日下跌1.33%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.33% +1.45%
近一月 +9.93% +7.65%
近三月 +15.65% +10.48%
近六月 +58.9% +21.42%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23916.93-1.94%
倚強科57.4-9.32%

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