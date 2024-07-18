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鉅亨速報

盤後速報 - 倚強科(3219)下週(7月25日)除息0.36元，預估參考價56.54元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

倚強科(3219-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。

以今日(7月18日)收盤價56.90元計算，預估參考價為56.54元，息值合計為0.36元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

倚強科(3219-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化機械相關設備之設計、製造及銷售等。近5日股價下跌13.11%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 56.90 0.3647 0.64% 0.0
2023/07/26 61.2 1.0299 1.68% 0.0
2022/07/28 83.0 2.5 3.01% 0.0
2008/08/11 25.0 0.5 2.0% 0.5
2004/08/17 37.099998 0.5 1.35% 3.7

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