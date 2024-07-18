盤後速報 - 倚強科(3219)下週(7月25日)除息0.36元，預估參考價56.54元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
倚強科(3219-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。
以今日(7月18日)收盤價56.90元計算，預估參考價為56.54元，息值合計為0.36元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
倚強科(3219-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為自動化機械相關設備之設計、製造及銷售等。近5日股價下跌13.11%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|56.90
|0.3647
|0.64%
|0.0
|2023/07/26
|61.2
|1.0299
|1.68%
|0.0
|2022/07/28
|83.0
|2.5
|3.01%
|0.0
|2008/08/11
|25.0
|0.5
|2.0%
|0.5
|2004/08/17
|37.099998
|0.5
|1.35%
|3.7
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