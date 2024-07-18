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鉅亨速報

盤後速報 - 太子(2511)下週(7月25日)除息0.36元，預估參考價12.44元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

太子(2511-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。

以今日(7月18日)收盤價12.80元計算，預估參考價為12.44元，息值合計為0.36元，股息殖利率2.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

太子(2511-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。近5日股價上漲4.55%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 12.80 0.36 2.81% 0.0
2023/07/27 11.95 0.5 4.18% 0.0
2022/07/28 11.85 0.5 4.22% 0.0
2021/08/24 12.8 0.4 3.13% 0.0
2020/07/30 10.2 0.5 4.9% 0.0

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