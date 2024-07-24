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鉅亨速報

盤後速報 - 昆盈(2365)次交易(25)日除息0.3元，參考價64.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

昆盈(2365-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為64.0元，相較今日收盤價64.30元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.47%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 64.30 0.3 0.47% 0.0
2023/07/27 11.8 0.2 1.69% 0.0
2022/08/11 11.05 0.2 1.81% 0.0
2021/08/02 11.85 0.3041 2.57% 0.0
2020/07/28 8.82 0.4178 4.74% 0.0

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