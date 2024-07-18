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鉅亨速報

盤後速報 - 昆盈(2365)下週(7月25日)除息0.3元，預估參考價66.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

昆盈(2365-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月18日)收盤價66.90元計算，預估參考價為66.6元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

昆盈(2365-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊設備之製造及買賣。近5日股價上漲17.3%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 66.90 0.3 0.45% 0.0
2023/07/27 11.8 0.2 1.69% 0.0
2022/08/11 11.05 0.2 1.81% 0.0
2021/08/02 11.85 0.3041 2.57% 0.0
2020/07/28 8.82 0.4178 4.74% 0.0

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