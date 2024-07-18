盤後速報 - 昆盈(2365)下週(7月25日)除息0.3元，預估參考價66.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
昆盈(2365-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月18日)收盤價66.90元計算，預估參考價為66.6元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
昆盈(2365-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊設備之製造及買賣。近5日股價上漲17.3%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|66.90
|0.3
|0.45%
|0.0
|2023/07/27
|11.8
|0.2
|1.69%
|0.0
|2022/08/11
|11.05
|0.2
|1.81%
|0.0
|2021/08/02
|11.85
|0.3041
|2.57%
|0.0
|2020/07/28
|8.82
|0.4178
|4.74%
|0.0
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