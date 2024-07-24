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鉅亨速報

盤後速報 - 台聚(1304)次交易(25)日除息0.35元，參考價16.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

台聚(1304-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

首日參考價為16.1元，相較今日收盤價16.45元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.13%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 16.45 0.35 2.13% 0.0
2023/07/27 22.9 0.7 3.06% 0.0
2022/07/28 24.8 2.2 8.87% 0.0
2021/07/27 34.25 1.0 2.92% 0.0
2020/07/23 12.55 0.5 3.98% 0.0

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