盤後速報 - 台聚(1304)次交易(25)日除息0.35元，參考價16.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
台聚(1304-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
首日參考價為16.1元，相較今日收盤價16.45元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.13%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|16.45
|0.35
|2.13%
|0.0
|2023/07/27
|22.9
|0.7
|3.06%
|0.0
|2022/07/28
|24.8
|2.2
|8.87%
|0.0
|2021/07/27
|34.25
|1.0
|2.92%
|0.0
|2020/07/23
|12.55
|0.5
|3.98%
|0.0
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