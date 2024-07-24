盤後速報 - 宇隆(2233)下週(7月31日)除息5.3元，預估參考價128.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05
宇隆(2233-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。
以今日(7月23日)收盤價134.00元計算，預估參考價為128.7元，息值合計為5.3元，股息殖利率3.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
宇隆(2233-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。近5日股價下跌2.19%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/31
|134.00
|5.3
|3.96%
|0.0
|2023/08/03
|111.0
|6.0
|5.41%
|0.0
|2022/07/29
|116.0
|5.4
|4.66%
|0.0
|2021/08/19
|114.5
|3.7443
|3.27%
|0.0
|2020/08/21
|67.1
|3.3
|4.92%
|0.0
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