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鉅亨速報

盤後速報 - 宇隆(2233)下週(7月31日)除息5.3元，預估參考價128.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:05

宇隆(2233-TW)下週(7月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。

以今日(7月23日)收盤價134.00元計算，預估參考價為128.7元，息值合計為5.3元，股息殖利率3.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

宇隆(2233-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。近5日股價下跌2.19%，集中市場加權指數下跌4.69%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/31 134.00 5.3 3.96% 0.0
2023/08/03 111.0 6.0 5.41% 0.0
2022/07/29 116.0 5.4 4.66% 0.0
2021/08/19 114.5 3.7443 3.27% 0.0
2020/08/21 67.1 3.3 4.92% 0.0

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