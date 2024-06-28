盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額1.00億
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:49
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，28日09:49相關指數上漲2.17%，總成交額1.00億元，大盤占比0.1%。
該產業上漲家數4、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股中釉(1809-TW)28日09:49股價上漲0.2元，報25.7元，漲幅0.78%。
玻璃陶瓷近5日下跌3.05%，集中市場加權指數下跌2.14%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.05%
|-2.14%
|近一月
|+6.9%
|+5.06%
|近三月
|+5.81%
|+13.4%
|近六月
|+0.85%
|+28.03%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安瑞-KY(3664)急拉3.21%報27.9元，成交33張
- 盤中速報 - 全譜(6228)急拉3.86%報41.7元，成交246張
- 盤中速報 - 華立(3010)大漲7.04%，報144.5元
- 盤中速報 - 全譜(6228)股價拉至漲停，漲停價41.7元，成交220張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇