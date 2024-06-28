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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額1.00億

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:49

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，28日09:49相關指數上漲2.17%，總成交額1.00億元，大盤占比0.1%。

該產業上漲家數4、下跌家數0、平盤家數1。領漲個股中釉(1809-TW)28日09:49股價上漲0.2元，報25.7元，漲幅0.78%。

玻璃陶瓷近5日下跌3.05%，集中市場加權指數下跌2.14%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -3.05% -2.14%
近一月 +6.9% +5.06%
近三月 +5.81% +13.4%
近六月 +0.85% +28.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23089.440.80%
中釉25.35-0.59%

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