鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至21.99元，預估目標價為375.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.92元上修至21.99元，其中最高估值22.8元，最低估值20.5元，預估目標價為375.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.8(21.4)
|26.49
|29.44
|30.77
|最低值
|20.5(20.5)
|22.73
|24.8
|30.33
|平均值
|21.68(20.92)
|24.09
|26.73
|30.55
|中位數
|21.99(20.92)
|24.2
|26.81
|30.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|712.39億
|755.94億
|805.08億
|850.79億
|最低值
|689.75億
|722.14億
|756.40億
|821.56億
|平均值
|701.51億
|739.11億
|776.76億
|836.17億
|中位數
|700.50億
|738.82億
|775.00億
|836.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|10.07
|10.93
|21.16
|19.15
|18.97
|營業收入
|513.36億
|515.33億
|587.52億
|602.33億
|649.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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