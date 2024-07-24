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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HCA醫療保健(HCA-US)EPS預估上修至21.99元，預估目標價為375.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對HCA醫療保健(HCA-US)做出2024年EPS預估：中位數由20.92元上修至21.99元，其中最高估值22.8元，最低估值20.5元，預估目標價為375.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.8(21.4)26.4929.4430.77
最低值20.5(20.5)22.7324.830.33
平均值21.68(20.92)24.0926.7330.55
中位數21.99(20.92)24.226.8130.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值712.39億755.94億805.08億850.79億
最低值689.75億722.14億756.40億821.56億
平均值701.51億739.11億776.76億836.17億
中位數700.50億738.82億775.00億836.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS10.0710.9321.1619.1518.97
營業收入513.36億515.33億587.52億602.33億649.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HCA醫療保健(HCA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHCA

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