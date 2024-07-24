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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eversource能源ES-US的目標價調升至68.5元，幅度約3.01%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 16:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Eversource能源(ES-US)提出目標價估值：中位數由66.5元上修至68.5元，調升幅度3.01%。其中最高估值75元，最低估值57元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Eversource能源評價：積極樂觀9位、保持中立12位、保守悲觀0位。

Eversource能源今(24日)收盤價為60.82元。近5日股價上漲3.01%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ES市場預估目標價

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Eversource能源60.82-1.52%

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